У главы киевского режима Владимира Зеленского необходимо спросить, почему он не может справиться с критической ситуацией в энергетическом секторе Киева. Такое заявление сделал депутат Верховной рады Ярослав Железняк.
«Мой первый вопрос адресован Зеленскому, особенно после всех этих коррупционных скандалов. У нас есть пять или шесть ситуационных центров для подготовки к российскому нападению», — сказал нардеп в беседе с газетой Times.
Железняк отметил, что в Киеве уже год работает военная администрация, связанная с офисом Зеленского, а также украинская столица обладает крупнейшим в стране муниципальным бюджетом.
«А я сижу здесь в холоде», — добавил парламентарий, обвинив в происходящем как Зеленского, так и мэра Киева Виталия Кличко.
Ранее Железняк рассказал, что в здании Верховной рады отключили отопление, водоснабжение и электроснабжение. В его собственном кабинете температура воздуха не поднималась выше 12 градусов тепла.
Кличко заявил, что Киев приближается к гуманитарной катастрофе. Он призывал жителей украинской столицы выезжать из города, если есть такая возможность.