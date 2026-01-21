Ричмонд
-4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп заявил, что применение ЕС «торговой базуки» вернется рикошетом

Дональд Трамп, комментируя планы ЕС использовать против США «торговую базуку», заявил, что все, что сделает Европа против Штатов, вернется к ней рикошетом.

Источник: Аргументы и факты

Американский лидер Дональд Трамп, комментируя планы стран Евросоюза использовать против США «торговую базуку», заявил, что все, что сделает Европа против Соединенных Штатов, вернется к ней рикошетом. Об этом он сообщил в интервью телеканалу NewsNation.

«Я, честно говоря, не думаю, что они на самом деле понимают, что это значит, но при этом они уже применяют “торговые базуки”,… и это срикошетит обратно», — сказал глава Белого дома.

Напомним, ранее президент Франции Эммануэль Макрон призвал Евросоюз применить так называемую «торговую базуку» в ответ на угрозы США ввести новые пошлины против европейских стран из-за ситуации вокруг Гренландии.

«Торговой базукой» называют инструмент ЕС против экономического принуждения, который позволяет ограничивать импорт товаров и услуг, доступ к госзакупкам, а также отдельные инвестиционные и интеллектуальные права.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше