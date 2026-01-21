Трамп заявил, что применение ЕС «торговой базуки» вернется рикошетом

Американский лидер Дональд Трамп, комментируя планы стран Евросоюза использовать против США «торговую базуку», заявил, что все, что сделает Европа против Соединенных Штатов, вернется к ней рикошетом. Об этом он сообщил в интервью телеканалу NewsNation.
«Я, честно говоря, не думаю, что они на самом деле понимают, что это значит, но при этом они уже применяют “торговые базуки”,… и это срикошетит обратно», — сказал глава Белого дома.
Напомним, ранее президент Франции Эммануэль Макрон призвал Евросоюз применить так называемую «торговую базуку» в ответ на угрозы США ввести новые пошлины против европейских стран из-за ситуации вокруг Гренландии.
«Торговой базукой» называют инструмент ЕС против экономического принуждения, который позволяет ограничивать импорт товаров и услуг, доступ к госзакупкам, а также отдельные инвестиционные и интеллектуальные права.