Трамп считает, что США из посмешища превратились в «самую крутую страну»

Трамп заявил, что полтора года назад США были посмешищем, но теперь вернули своё влияние.

Источник: Аргументы и факты

Соединённые Штаты за последние полтора года превратились из посмешища в «самую крутую страну», заявил американский президент Дональд Трамп.

Он привёл слова, которые были озвучены ранее на встрече с королём Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель Азиз Аль Саудом. В ходе мероприятия обсуждалось изменившееся положение США.

«Нас как страну считали посмешищем полтора года назад, как сказал король Саудовской Аравии: полтора года назад вы были мертвой страной, а теперь вы самые крутые. Мы — самая крутая страна в мире», — сказал глава Белого дома в интервью телеканалу NewsNation.

Напомним, в ноябре Дональд Трамп провёл встречу с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом. В ходе мероприятия американский лидер заявил, что предыдущий президент США Джо Байден «всё время спал», вместо того чтобы управлять страной. Трамп обвинил своего предшественника в том, что тот оставил Соединённые Штаты в хаосе и на грани краха. Он подчеркнул, что у государства были «серьёзнейшие проблемы».

6 января американский лидер Дональд Трамп заявил, что совокупные поступления в бюджет США от введённых им импортных пошлин составили приблизительно 650 млрд долларов. По словам главы Белого дома, СМИ в Соединённых Штатах не любят упоминать об этом.

