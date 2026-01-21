Перед выборами в Госдуму РФ в Челябинской области пересчитали всех избирателей

Напомним, осенью 2026 года предстоит избрать депутатов Государственной думы девятого созыва, при этом впервые на думских выборах проголосуют жители Донбасса и Новороссии. Параллельно пройдут выборы в Заксобрания 39 регионов, а также выборы высших должностных лиц субъектов РФ — семь прямых и три путем избрания в региональных парламентах.