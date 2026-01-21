Перед выборами в Госдуму РФ в Челябинской области пересчитали всех избирателей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
«По состоянию на 1 января 2026 года, численность избирателей в регионе составила 2 млн 578 тыс. 639 человек», — информирует избирком.
Безусловным лидером остается Челябинск, где проживает 894 тыс. 780 избирателей. На втором месте Магнитогорск — 306 тыс. 708.
Среди муниципальных округов лидирует Сосновский (67 тыс. 180 избирателей), а самым малочисленным является Нязепетровский (12 тыс. 775 избирателей).
Число избирателей устанавливается дважды в год — 1 января и 1 июля. В списки попадают только совершеннолетние россияне, зарегистрированные в Челябинской области и обладающие активным избирательным правом. Не учитываются иностранцы, граждане, отбывающие наказание в местах лишения свободы и признанные судом недееспособными.
Напомним, осенью 2026 года предстоит избрать депутатов Государственной думы девятого созыва, при этом впервые на думских выборах проголосуют жители Донбасса и Новороссии. Параллельно пройдут выборы в Заксобрания 39 регионов, а также выборы высших должностных лиц субъектов РФ — семь прямых и три путем избрания в региональных парламентах.
Единый день голосования в 2026 году должен состояться 20 сентября — именно в этот день истекает конституционный срок полномочий Госдумы восьмого созыва.