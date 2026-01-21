Bloomberg сообщил о риске согласия ЕС на передачу Гренландии в угоду США

Евросоюз, уже расколотый из-за конфликта на Украине, испытывает экономические трудности и неуверенность в том, насколько он может полагаться на американские гарантии безопасности, указывает Bloomberg. Европейские лидеры, прибывающие на этой неделе на экономический форум в Давосе, пытаются не только справиться с Трампом, но и друг с другом. Канцлер Германии Фридрих Мерц стремится к диалогу с США, президент Франции Эммануэль Макрон открыто выступает против этого, а небольшие государства с тревогой наблюдают за тем, приведет ли этот кризис к европейской солидарности или покажет, как она может распасться под давлением, сообщает Bloomberg.