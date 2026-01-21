Ричмонд
Самолёт Трампа приземлился на военной базе рядом с Вашингтоном

Самолёт президента США Дональда Трампа приземлился на базе Эндрюс после выявления электрической неисправности при вылете в Давос.

Источник: Аргументы и факты

Самолёт президента США Дональда Трампа приземлился на объединённой военной базе Эндрюс рядом с Вашингтоном после выявления неисправности на борту. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на Белый дом.

По данным агентства, неисправность была обнаружена вскоре после вылета самолёта Air Force One в Давос. В администрации президента США сообщили, что речь идёт о незначительной проблеме с электрической системой.

Из соображений безопасности экипаж принял решение развернуть воздушное судно и вернуться на базу Эндрюс. Там президент США должен пересесть на другой самолёт для продолжения поездки.

В Белом доме подчеркнули, что инцидент не представлял угрозы для пассажиров и экипажа. Информации о пострадавших не поступало.

