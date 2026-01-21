Ричмонд
В Европе заявили о желании Трампа причинить боль Макрону

Guardian: Трамп пытался причинить боль Макрону, опубликовав его сообщение.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп пытался причинить боль французскому лидеру Эммануэлю Макрону, опубликовав личное сообщение об организации в Париже встречи «Большой семерки» (G7). Об этом пишет британская газета The Guardian.

«Публикация сообщения Макрона была призвана причинить боль, точно так же, как и сообщение с нападками на Кира Стармера было направлено на то, чтобы ранить», — отмечается в публикации.

Автор статьи отметил, что американский лидер стремится наказать французского президента за отказ присоединиться к Совету мира по Газе.

Речь идет о публикации тайного послания Макрона, которое тот адресовал Трампу. В нем французский лидер предложил американскому коллеге организовать в Париже встречу «Большой семерки» и пригласить на нее Россию.

По словам лидера французской партии «Патриоты» Флориана Филиппо, Трамп отомстил Макрону за публикацию видео с его разговором, который был не для широкой публики. Депутат также отметил, что президент Франции постоянно позорит свой народ.

