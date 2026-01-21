Делегация Узбекистана во главе с Бахтиёром Саидовым встретилась с президентом Турции

ТАШКЕНТ, 21 янв — Sputnik. Делегация Узбекистана во главе с министром иностранных дел Бахтиёром Саидовым в ходе визита в Турцию встретилась с президентом этой страны Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом глава МИД РУз сообщил в своем Telegram-канале.
Собеседники «подчеркнули, что двусторонние отношения между странами демонстрируют очень позитивную динамику, создавая наиболее благоприятные условия для укрепления взаимовыгодного сотрудничества».
Делегация республики посетила Анкару для участия в 4-м заседании Совместной группы стратегического планирования, на котором сопредседательствовали Бахтиёр Саидов и его турецкий коллега Хакан Фидан.
Стороны выразили удовлетворение результатами заседания механизма «4+4», прошедшего с участием министров иностранных дел, внутренних дел и обороны, а также руководителей разведывательных служб Узбекистана и Турции, и отметили важность реализации обновленного Плана действий, подписанного в ходе встречи.
Заседание Совместной группы стратегического планирования стало эффективной площадкой для обсуждения подготовки к 4-му заседанию Совета стратегического сотрудничества высокого уровня под сопредседательством президентов Узбекистана и Турции, которое также планируют провести в Анкаре.