Борт Трампа развернули над Атлантикой из-за сбоя электроники

Перед вылетом Трамп заявил, что поездка будет интересной, и отметил, что не представляет, как дальше развернутся события. Американская делегация в Давосе заявлена как самая многочисленная: вместе с президентом в нее должны войти госсекретарь Марко Рубио, министры финансов и торговли, торговый представитель Джеймисон Грир, спецпосланник Стивен Уиткофф, зять Трампа Джаред Кушнер и члены конгресса.