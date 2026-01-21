Борт Трампа развернули над Атлантикой из-за сбоя электроники

Президент США Дональд Трамп не смог с первого раза добраться до Давоса: борт главы государства, вылетевший на форум в Швейцарию, вернулся на авиабазу Эндрюс. Об этом сообщил пресс-пул Белого дома.
Как уточнила пресс-секретарь администрации Кэролайн Левитт, экипаж обнаружил незначительную проблему с электроникой. После посадки Трамп должен пересесть на другой самолет и продолжить перелет.
Позже агентство Reuters сообщило, что президентский борт благополучно приземлился.
Всемирный экономический форум в Давосе проходит с 19 по 23 января. Главной темой заявлен «Дух диалога». На мероприятие приехали более 60 лидеров стран и правительств, 55 министров экономики и финансов, а также свыше 800 представителей бизнеса.
Перед вылетом Трамп заявил, что поездка будет интересной, и отметил, что не представляет, как дальше развернутся события. Американская делегация в Давосе заявлена как самая многочисленная: вместе с президентом в нее должны войти госсекретарь Марко Рубио, министры финансов и торговли, торговый представитель Джеймисон Грир, спецпосланник Стивен Уиткофф, зять Трампа Джаред Кушнер и члены конгресса.
По данным публикаций, первоначально одной из тем форума называли переговоры по Украине, но после роста напряженности между США и Европой фокус сместился на ситуацию вокруг Гренландии.
Россия официально на форум не приглашена. При этом сообщается, что спецпредставитель президента РФ и глава РФПИ Кирилл Дмитриев прибыл в Давос и провел встречу с Уиткоффом и Кушнером. Стороны оценили переговоры позитивно. Украинский президент Владимир Зеленский, как уточняется, на форум не поехал, оставшись в Киеве.
