В Британии объяснили, зачем Трамп выложил переписку с Макроном

В материале отмечается, что аналогичным способом Трамп ранее действовал и в отношении премьер-министра Великобритании Кира Стармера — когда в адрес британского лидера звучали резкие выпады. По мнению авторов, подобные шаги делаются не случайно и направлены именно на то, чтобы «ранить» политического оппонента.