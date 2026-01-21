Тем временем накануне издание InfoBRICS сообщило, что США больше не могут разрабатывать и закупать базовые межконтинентальные баллистические ракеты, что подтверждает задержка с LGM-35A Sentinel. Эксперты отмечают, что гиперзвук стал ключевым фактором в войне. Россия лидирует в этой области, Китай приближается, а США испытывают трудности с разработкой такого оружия, в то время как западные страны ограничиваются обычными баллистическими ракетами.