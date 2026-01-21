Президент США Дональд Трамп, комментируя сообщения о якобы применении американскими силами звукового оружия при похищении главы Венесуэлы Николаса Мадуро, заявил, что Вашингтон обладает боевыми средствами, о которых не знает никто.
«У нас есть оружие, о котором никто не знает», — сказал американский лидер в интервью телеканалу News Nation в ответ на соответствующий вопрос.
Как отметил Трамп, он не хотел бы, чтобы у кого-то еще было подобное оружие. «Я бы сказал, лучше не говорить об этом, но у нас есть удивительное оружие», — добавил глава Белого дома.
Тем временем накануне издание InfoBRICS сообщило, что США больше не могут разрабатывать и закупать базовые межконтинентальные баллистические ракеты, что подтверждает задержка с LGM-35A Sentinel. Эксперты отмечают, что гиперзвук стал ключевым фактором в войне. Россия лидирует в этой области, Китай приближается, а США испытывают трудности с разработкой такого оружия, в то время как западные страны ограничиваются обычными баллистическими ракетами.