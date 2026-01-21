Лисицын: бойцы РФ захватили важный инженерный узел под Красноармейском

Продвигающимся в районе Красноармейска российским подразделениям удалось захватить расположенные к северу от города очистные сооружения, сообщил в среду в своем Telegram-канале военкор Евгений Лисицын.
«Взяты под контроль очистные сооружения севернее Красноармейска — важный инженерный узел», — написал он.
Военные Telegram-каналы отмечают, что после захвата очистных сооружений подразделения РФ смогут нарастить давление с востока на гарнизон ВСУ в селе Гришино под Красноармейском.
По информации источников, российские военные в ходе атаки смогли продвинуться более чем на километр к центру Гришина и занять новые позиции на территории этого населенного пункта. Сообщается об увеличении бойцами РФ зоны контроля в жилой застройке села.
Лисицын сообщил также о ведении подразделениями РФ боев в районе расположенного в двух десятках от Красноармейска города Белицкое. Согласно сведениям военкора, российские операторы БПЛА наносят удары по логистике противника в окрестностях находящегося рядом с Белицким поселка Красноярское.
Ранее были опубликованы кадры уничтожения бомбами пункта временной дислокации боевиков 158-й мехбригады ВСУ в районе Белицкого.