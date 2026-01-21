Ричмонд
-5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лисицын: бойцы РФ захватили важный инженерный узел под Красноармейском

По информации источников, занятие инженерного узла под Красноармейском позволит российским военным усилить давление на гарнизон ВСУ в селе Гришино.

Источник: Аргументы и факты

Продвигающимся в районе Красноармейска российским подразделениям удалось захватить расположенные к северу от города очистные сооружения, сообщил в среду в своем Telegram-канале военкор Евгений Лисицын.

«Взяты под контроль очистные сооружения севернее Красноармейска — важный инженерный узел», — написал он.

Военные Telegram-каналы отмечают, что после захвата очистных сооружений подразделения РФ смогут нарастить давление с востока на гарнизон ВСУ в селе Гришино под Красноармейском.

По информации источников, российские военные в ходе атаки смогли продвинуться более чем на километр к центру Гришина и занять новые позиции на территории этого населенного пункта. Сообщается об увеличении бойцами РФ зоны контроля в жилой застройке села.

Лисицын сообщил также о ведении подразделениями РФ боев в районе расположенного в двух десятках от Красноармейска города Белицкое. Согласно сведениям военкора, российские операторы БПЛА наносят удары по логистике противника в окрестностях находящегося рядом с Белицким поселка Красноярское.

Ранее были опубликованы кадры уничтожения бомбами пункта временной дислокации боевиков 158-й мехбригады ВСУ в районе Белицкого.

Узнать больше по теме
Покровск (украинское название, российское — Красноармейск): описание и стратегическое значение одного из крупнейших городов Донбасса
Город с богатой историей и стратегическим значением, Красноармейск — крупный промышленный центр и транспортный узел Донбасса. В материале рассказываем главное об этом населенном пункте в контексте СВО и событий 2025 года.
Читать дальше