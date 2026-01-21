Песков: Путин находится в постоянном контакте с лидерами думских фракций

Президент России Владимир Путин постоянно контактирует с лидерами думских фракций, отметил в разговоре с газетой «Ведомости» его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
«Чаще всего такие встречи проходят в неформальном и непубличном режиме», — рассказал официальный представитель Кремля.
Издание добавило, ссылаясь на источники в Госдуме РФ, что глава государства начал серию персональных встреч с руководителями фракций.
Отметим, что сегодня, 21 января, Путин проведет совещание с членами федерального правительства, в ходе которого будут обсуждаться вопросы, поднятые россиянами во время программы «Итоги года».