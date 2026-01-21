Полпред Артем Жога встретился с руководителями уральских СМИ

По словам полпреда, сейчас все больше актуальны те или иные аспекты оказания социальной помощи как самим участникам СВО, так и членам их семей, обращаются за помощью в розыске наград погибшим. Артем Жога подчеркнул, что за минувший год эффективно был отработан механизм получения удостоверений участниками спецоперации. Теперь это решается точно и оперативно, сказал полпред, сославшись на личный опыт. Уральский полпред также отметил, что количество обращений по проблемным вопросам в последнее время от участников СВО становится меньше, что наглядно показывает эффективность организации этой работы.