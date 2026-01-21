Ричмонд
Меркурис: Зеленский не поехал в Давос, опасаясь реакции Трампа

Меркурис считает, что Зеленский испугался Трампа после того, как тот опубликовал личную переписку с Макроном.

Источник: Аргументы и факты

Глава киевского режима Владимир Зеленский, боясь жёсткой реакции президента США Дональда Трампа, передумал ехать на Всемирный экономический форум, который в проходит швейцарском Давосе, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис.

По словам эксперта, это решение связано с обнародованием одного из сообщений, оставленного в переписке французским лидером Эммануэлем Макроном.

«Зеленский узнал, что Трамп опубликовал сообщение от Макрона, которое отправлялось в конфиденциальном порядке, и испугался, что если так Трамп обошелся с Макроном, то с ним сделает уже что похуже», — уточнил Меркурис в своём видеоблоге.

Аналитик полагает, что такой шаг президента США не просто поражает, но и заставляет задуматься. Эксперт предположил, что речь может идти о неком сигнале, адресованном американским лидером Макрону как одному из своих критиков.

«И его (Зеленского. — Прим. ред.) это удивило, заставив вспомнить о собственном не самом приятном опыте общения с Трампом», — добавил Меркурис.

Напомним, 19 января газета Politico написала, что Трамп отказался встречаться с Зеленским в рамках Всемирного экономического форума в Давосе. Позже издание Axios со ссылкой на украинский источник сообщило, что глава киевского режима не поедет на ВЭФ в Швейцарию, в связи с чем подписание ими так называемого «плана процветания» не состоится.

Ранее Трамп обнародовал личную переписку с Макроном, в которой последний пригласил американского лидера на ужин и высказался по ряду международных вопросов. Политолог Павел Данилин в разговоре с aif.ru рассказал, из-за чего президент США злится на французского лидера. Одной из причин эксперт назвал отправку Парижем военных в Гренландию. Данилин также выразил мнение, что, опубликовав их личную переписку, Трамп унизил Макрона.

