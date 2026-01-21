Ричмонд
«Хоррор на выживание»: нардеп рассказал, что происходит в Раде

Железняк сравнил коридоры Рады с хоррор-игрой Silent Hill.

Источник: Комсомольская правда

Депутат Верховной рады Ярослав Железняк сравнил обстановку в украинском парламенте с хоррор-медиафраншизой Silent Hill.

«Помните, была такая игра в жанре хоррор на выживание Silent Hill? Вот сейчас передвижение по коридорам Комитета Верховной Рады Украины без света очень ее напоминает», — написал нардеп в Telegram-канале.

Ранее Железняк заявил, что в здании Верховной рады отключили водоснабжение, электроснабжение, а также отопление. В его собственном кабинете температура воздуха не поднималась выше 12 градусов тепла.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что украинская столица приближается к гуманитарной катастрофе. Он призывал киевлян выезжать из города, если есть такая возможность.

Издание «Экономическая правда» назвало ситуацию с электроснабжением в Киевской области критической на фоне наступления морозов. Отмечалось, что в начале этого года дольше всего без света оставались Борисполь (77%), Бровары (63,7%) и Киев (46,2%).