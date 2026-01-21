Стало известно, почему РФ может отказаться от участия в «Совете мира»

Россия может отказаться от участия в инициативе президента США Дональда Трампа по созданию «Совета мира», если новый формат будет выстроен так, чтобы исключать часть стран из международных процессов. Об этом «Ленте.ру» заявил научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН, заместитель декана Восточного факультета ГАУГН Григорий Лукьянов.
По словам эксперта, российская дипломатия не заинтересована в возвращении к логике блокового противостояния времен холодной войны. Он подчеркнул: если предлагаемая платформа изначально будет создана как механизм давления и вытеснения отдельных государств, Москва не станет в ней участвовать.
Инициативу о создании «Совета мира» для контроля над урегулированием конфликта в секторе Газа 17 января описало агентство Bloomberg. По данным издания, США якобы намерены требовать от стран взнос не менее 1 млрд долларов за постоянное членство. При этом каждому государству обещают один голос, но решения будут приниматься большинством и с личного одобрения Трампа.
Среди стран, которые фигурируют в списке приглашенных, назывались Россия, Белоруссия, Казахстан, Узбекистан, Великобритания, Израиль, Саудовская Аравия, государства Евросоюза и Украина. Также упоминалась Европейская комиссия.
19 января пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Москва получила от США приглашение вступить в «Совет мира». В Кремле заявили, что изучают детали предложения.
Лукьянов уточнил: если в будущей структуре будут прописаны понятные правила работы, взаимные обязательства сторон и механизм принятия решений с учетом интересов всех участников, Россия может рассмотреть участие.
При этом эксперт отметил, что пока о «Совете мира» известно слишком мало. По его словам, у инициативы нет четко сформулированной миссии, а сама идея появляется на фоне кризиса прежних международных форматов, которые не смогли добиться устойчивого урегулирования и обеспечить восстановление сектора Газа без широкого международного участия.
Отдельно в материале упоминается позиция Financial Times, согласно которой Трамп рассматривает «Совет мира» как возможную альтернативу ООН, где можно будет разбирать и другие конфликты, а не только ситуацию вокруг Израиля и Палестины.
Идея уже вызвала раздражение у части западных лидеров. В частности, президент Франции Эммануэль Макрон отказался вступать в «Совет мира», объясняя это необходимостью сохранять роль ООН. В ответ Трамп пригрозил ввести 200-процентные пошлины на французские вино и шампанское.
Лукьянов резюмировал, что создание аналога ООН с участием Трампа может закончиться провалом. По его словам, попытка навязать единый подход к разным конфликтам вызывает сомнения, а модель нового формата выглядит слишком неопределенной для оценки ее жизнеспособности.
Читайте также: Военный аналитик допустил удар «Орешником» по Украине уже с боевой частью.