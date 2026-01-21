В Башкирии изменят закон о референдуме

В закон «О референдуме Республики Башкортостан» планируется внести изменения. Соответствующий законопроект будет рассмотрен в окончательном чтении на ближайшем заседании Курултая региона.
Проект закона устанавливает запрет для иностранных агентов и лиц, причастных к деятельности экстремистской или террористической организации, быть наблюдателями на референдуме. Наблюдатели должны обеспечивать независимый и объективный контроль за ходом референдума.
«Лица, подверженные иностранному влиянию или причастные к противозаконной деятельности, могут дискредитировать процедуру или исказить ее результаты. Референдум — инструмент прямого волеизъявления граждан по ключевым вопросам, поэтому мы должны оградить его от любого ангажированного вмешательства», — прокомментировал спикер башкирского парламента Константин Толкачев.
Законопроект также излагает в новой редакции понятия «электронное голосование», «дистанционное электронное голосование», «комплекс для электронного голосования», «электронный бюллетень». Кроме того, уточняются требования к погашению неиспользованных бюллетеней участковыми и иными комиссиями референдума.
