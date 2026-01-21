Трамп заявил, что инстинкт охотника поможет ему войти в историю

Ранее сообщалось, что самолёт президента США после вылета в Давос был вынужден вернуться и приземлиться на объединённой военной базе Эндрюс рядом с Вашингтоном из-за незначительной электрической неисправности. В Белом доме заявили, что инцидент не представлял угрозы для пассажиров и экипажа, а президент должен был пересесть на другой самолёт для продолжения поездки.