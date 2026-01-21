Трамп заявил, что инстинкт охотника поможет ему войти в историю

Президент США Дональд Трамп заявил, что считает свой второй президентский срок более успешным, чем первый, и рассчитывает войти в историю как великий лидер благодаря «инстинкту охотника».
Об этом он сказал в интервью телеканалу News Nation. По словам Трампа, он намерен оставить после себя наследие, связанное с безопасностью, экономическим процветанием и стабильностью страны.
Трамп отметил, что первый срок своего президентства считает успешным, однако, по его словам, он был «испорчен» обвинениями и политическим давлением. Президент США заявил, что ранее чувствовал себя объектом преследования, однако теперь, по его выражению, «стал охотником».
Американский лидер подчеркнул, что, по его мнению, образ великого президента включает в себя сразу несколько направлений — внутреннюю стабильность, благополучие граждан и уверенность страны в будущем.
Ранее сообщалось, что самолёт президента США после вылета в Давос был вынужден вернуться и приземлиться на объединённой военной базе Эндрюс рядом с Вашингтоном из-за незначительной электрической неисправности. В Белом доме заявили, что инцидент не представлял угрозы для пассажиров и экипажа, а президент должен был пересесть на другой самолёт для продолжения поездки.