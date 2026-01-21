Ричмонд
В Давосе отложили объявление о плане по восстановлению Украины, пишет FT

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Запланированное в Давосе объявление о заключении плана по восстановлению Украины на 800 миллиардов долларов отложено на фоне разногласий США и Европы по Гренландии и предложенного Штатами «Совета мира» по Газе, пишет газета Financial Times со ссылкой на неназванных чиновников.

Источник: РИА "Новости"

«Запланированное на этой неделе объявление о “плане процветания” на сумму 800 миллиардов долларов, который должен был быть согласован Украиной, Европой и США на Всемирном экономическом форуме в Давосе, было отложено», — приводит издание слова чиновников.

Как отмечает газета, отмена планов произошла на фоне глубоких разногласий между европейскими столицами и Вашингтоном по поводу Гренландии и предложенного президентом США Дональдом Трампом «Совета мира».

«Никакого подписания на данный момент», — сказал один из чиновников.

Другой заявил, что европейские столицы не могут просто игнорировать действия президента США в отношении Гренландии, пытаясь при этом добиться прогресса в других вопросах, связанных с Трампом, таких как Украина.

