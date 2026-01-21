Ричмонд
Жога назвал приоритетный проект в транспорте: важнее, чем екатеринбургское метро

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 января, ФедералПресс. Полпред президента в УрФО Артем Жога заявил, что поддерживает расширение екатеринбургского метро, и добавил, что у федерального бюджета сейчас еще один важный приоритет. Об этом он заявил на встрече с редакторами СМИ.

Источник: ЕАН

«Все, что я мог, я уже сделал. Есть регламенты, есть федеральный бюджет», — сказал Жога.

Среди более приоритетных проектов он назвал строительство высокоскоростных железнодорожных магистралей.

«Разработка этого проекта — большие деньги, но когда он выстрелит, он разгрузит и железнодорожные узлы, и авиасообщение. Думаю, в Сочи все ездили, понимают, какие там пробки, и на поезд билет не купишь», — пояснил полпред.

Отметим, что на днях мэр Екатеринбурга Алексей Орлов заявил о планах в ближайшие годы подготовить технико-экономическое обоснование для строительства двух новых станций метро, а затем приступить к их проектированию.

«ФедералПресс» напоминает, что ранее Артем Жога посетил площадку в Верхней Пышме, на которой планируется выпускать поезда для высокоскоростных магистралей.