Жога назвал приоритетный проект в транспорте: важнее, чем екатеринбургское метро

«Все, что я мог, я уже сделал. Есть регламенты, есть федеральный бюджет», — сказал Жога.
Среди более приоритетных проектов он назвал строительство высокоскоростных железнодорожных магистралей.
«Разработка этого проекта — большие деньги, но когда он выстрелит, он разгрузит и железнодорожные узлы, и авиасообщение. Думаю, в Сочи все ездили, понимают, какие там пробки, и на поезд билет не купишь», — пояснил полпред.
Отметим, что на днях мэр Екатеринбурга Алексей Орлов заявил о планах в ближайшие годы подготовить технико-экономическое обоснование для строительства двух новых станций метро, а затем приступить к их проектированию.
«ФедералПресс» напоминает, что ранее Артем Жога посетил площадку в Верхней Пышме, на которой планируется выпускать поезда для высокоскоростных магистралей.