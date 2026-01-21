Жога назвал приоритетный проект в транспорте: важнее, чем екатеринбургское метро

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 января, ФедералПресс. Полпред президента в УрФО Артем Жога заявил, что поддерживает расширение екатеринбургского метро, и добавил, что у федерального бюджета сейчас еще один важный приоритет. Об этом он заявил на встрече с редакторами СМИ.