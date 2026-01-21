«Сделал все, что мог»: уральский полпред рассказал о судьбе метро в Екатеринбурге

Жога встретился с главредами уральских СМИ.
Полпред президента в УрФО Артем Жога прокомментировал перспективы масштабного развития метрополитена в столице Урала. Он дал понять, что вопрос упирается в федеральные приоритеты и финансирование, а окончательное решение принимается на уровне правительства России. Об этом он рассказал на встрече с главными редакторами СМИ.
«Город и регион не всегда имеют достаточные возможности для лоббистской работы. Все это нужно продвигать на федеральном уровне и спрашивать, готовы ли там помочь… Всё, что я мог сделать в этом формате, я сделал. В федеральном бюджете есть направления, которые сейчас считаются более срочными. Это не наше решение, это решение правительства Российской Федерации… Я думаю, придёт время, и вопрос решится. Сейчас же есть много вопросов по развитию промышленности. Я думаю, это направление [метро] — это глобальный федеральный проект», — объяснил Жога.
Развитие метрополитена было обозначено губернатором Свердловской области Денисом Паслером в числе ключевых задач еще во время его встречи с президентом России Владимиром Путиным весной 2025, когда его назначали в регион. В своей предвыборной программе Паслер акцентировал, что подготовка технико-экономического обоснования для второй линии должна быть завершена в двухлетний срок. Эта работа станет основой для последующего проектирования новых веток. При этом, по оценкам, возведение только одной станции может обойтись в 35−40 миллиардов рублей. Строительство новых станций метро — давняя мечта екатеринбуржцев.