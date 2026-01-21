«Сделал все, что мог»: уральский полпред рассказал о судьбе метро в Екатеринбурге

«Город и регион не всегда имеют достаточные возможности для лоббистской работы. Все это нужно продвигать на федеральном уровне и спрашивать, готовы ли там помочь… Всё, что я мог сделать в этом формате, я сделал. В федеральном бюджете есть направления, которые сейчас считаются более срочными. Это не наше решение, это решение правительства Российской Федерации… Я думаю, придёт время, и вопрос решится. Сейчас же есть много вопросов по развитию промышленности. Я думаю, это направление [метро] — это глобальный федеральный проект», — объяснил Жога.