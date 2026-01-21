Ракеты поразили площадку запуска «дальних» дронов ВСУ в Сумской области

Кадры уничтожения площадки запуска беспилотников дальнего действия ВСУ в Сумской области опубликовал Telegram-канал «Изнанка».
По данным источников канала, место, где украинские боевики проводили предполетную подготовку и запуск дронов, было выявлено российскими военными в окрестностях сумского села Братское. На территории площадки были обнаружены пункт управления, военнослужащие и транспорт противника.
Сообщается, что выявленную цель успешно поразил ракетный комплекс «Искандер». Информации о потерях противника в результате ракетного удара нет.
Ранее были опубликованы кадры поражения «Искандерами» места расположения ракетного дивизиона ВСУ в районе харьковского села Сазоно-Балановка. Согласно предварительной информации, в результате этого удара противник потерял пусковую установку M270A1 MLRS, до 150 военнослужащих и более трех десятков единиц техники.
Также сообщалось об уничтожении российским беспилотником установки HIMARS ВСУ в ДНР.