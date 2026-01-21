Военный эксперт просчитал сценарий удара «Орешником» с боевой начинкой

«Боеголовки [»Орешника«] не были оснащены никакими взрывчатыми веществами… а есть лишь болванка, которая… путём сейсмического удара… разрушает объекты», — пояснил Кнутов.
По словам эксперта, применение «Орешника» с боевым снаряжением обернётся для противника катастрофой. Кнутов допустил, что если атаки на стратегические объекты России продолжатся, то такая возможность может быть реализована. Военный эксперт добавил, что подобный удар по цели, аналогичной заводу во Львовской области, был бы гораздо более разрушительным.
Многие эксперты сходятся во мнении, что урон от такой ракеты получается внушительным даже без боевой начинки. Ранее российский генерал рассказал, почему Киев так старательно скрывает последствия удара «Орешником» по заводу в Львовской области.
