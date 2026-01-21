Военный эксперт просчитал сценарий удара «Орешником» с боевой начинкой

По словам эксперта, применение «Орешника» с боевым снаряжением обернётся для противника катастрофой. Кнутов допустил, что если атаки на стратегические объекты России продолжатся, то такая возможность может быть реализована. Военный эксперт добавил, что подобный удар по цели, аналогичной заводу во Львовской области, был бы гораздо более разрушительным.