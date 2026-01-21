Захарова предложила Латвии показывать успехи только своих атлетов на ОИ-26

Официальный представитель российского внешнполитического ведомства Мария Захарова предложила Латвии показывать успехи только своих спортсменов на грядущей Олимпиаде в Италии.
Таким образом дипломат отреагировала на слова директора спортивных программ Go3 Томса Цирцениса о том, что телеканалы Латвии не будут транслировать успехи российских и белорусских спортсменов на ОИ-26.
«Почем бы не показывать латышам по телевизору успехи только собственных атлетов на Олимпиаде? Для зрелищности», — написала официальный представитель МИД РФ в своем Telegram-канале.
Напомним, Олимпиада-2026 пройдет с 6 по 22 февраля в Италии. На сегодняшний день приглашения на Игры в качестве нейтральных атлетов получили ски-альпинист Никита Филиппов, шорт-трекисты Иван Посашков и Алена Крылова, а также фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник.
Ранее президент Международного олимпийского комитета Кирсти Ковентри исключила вариант участия российских спортсменов в Олимпиаде-2026 с национальной символикой, даже том в случае, если Россия и Украина достигнут договорённостей.