Захарова предложила Латвии показывать успехи только своих атлетов на ОИ-26

Напомним, Олимпиада-2026 пройдет с 6 по 22 февраля в Италии. На сегодняшний день приглашения на Игры в качестве нейтральных атлетов получили ски-альпинист Никита Филиппов, шорт-трекисты Иван Посашков и Алена Крылова, а также фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник.