Ричмонд
-5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Захарова предложила Латвии показывать успехи только своих атлетов на ОИ-26

Мария Захарова отреагировала на слова Томса Цирцениса о том, что телеканалы Латвии не будут транслировать успехи российских и белорусских спортсменов на ОИ-26.

Источник: Аргументы и факты

Официальный представитель российского внешнполитического ведомства Мария Захарова предложила Латвии показывать успехи только своих спортсменов на грядущей Олимпиаде в Италии.

Таким образом дипломат отреагировала на слова директора спортивных программ Go3 Томса Цирцениса о том, что телеканалы Латвии не будут транслировать успехи российских и белорусских спортсменов на ОИ-26.

«Почем бы не показывать латышам по телевизору успехи только собственных атлетов на Олимпиаде? Для зрелищности», — написала официальный представитель МИД РФ в своем Telegram-канале.

Напомним, Олимпиада-2026 пройдет с 6 по 22 февраля в Италии. На сегодняшний день приглашения на Игры в качестве нейтральных атлетов получили ски-альпинист Никита Филиппов, шорт-трекисты Иван Посашков и Алена Крылова, а также фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник.

Ранее президент Международного олимпийского комитета Кирсти Ковентри исключила вариант участия российских спортсменов в Олимпиаде-2026 с национальной символикой, даже том в случае, если Россия и Украина достигнут договорённостей.

Узнать больше по теме
Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.
Читать дальше