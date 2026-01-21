Главные новости к утру 21 января 2026 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 21 января 2026.
Трамп пригрозил стереть Иран с лица земли
Американский президент Дональд Трамп предупредил, что готов стереть с земли Иран, если ему продолжат угрожать. Политик уточнил, что если с ним что-то случится, то «вся страна взлетит на воздух». Ранее глава иранского Меджлиса Мохаммад Багер Галибаф заявил, что Иран готов преподать Трампу «незабываемый урок».
В Адыгее из-за атаки беспилотников ВСУ пострадали 11 человек
В ночь на 21 января российские силы ПВО сбили и нейтрализовали 75 дронов ВСУ над восемью регионами и акваториями Черного и Азовского морей. В Адыгее БПЛА ударил по многоквартирному дому в Тахтамукайском районе. В результате атаки ранения получили 11 человек, в том числе двое детей. В республике ввели режим ЧС районного уровня.
США захватили еще один танкер в Карибском море
Американские военные задержали коммерческое судно Sagitta в Карибском море. Южное командование ВС США объяснило захват танкера нарушением введенного президентом США Дональдом Трампом карантина для находящихся под санкциями судов в Карибском регионе. В ведомстве добавили, что нефть из Венесуэлы будет вывозиться только на законных основаниях.
СМИ предупредили о возможном согласии ЕС на передачу Гренландии США
Европейские страны могут согласиться передать Гренландию США. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного чиновника. По словам источника, все больше лидеров Европы считают, что следует угодить Трампу, чтобы не потерять его расположение. В ЕС также опасаются, что США им навяжут соглашение с неприемлемыми условиями.
Убийцу экс-премьера Японии приговорили к пожизненному заключению
Окружной суд Нары вынес приговор Тэцуя Ямагами — убийце экс-премьера Японии Синдзо Абэ. Преступника приговорили к пожизненному заключению. Синдзо Абэ смертельно ранили во время выступления на предвыборном митинге в префектуре Нара 8 июля 2024 года. Убийца дважды выстрелил в бывшего премьера со спины из самодельного оружия.