Конгрессвумен Луна показала торт в форме Гренландии с флагом США

Американская конгрессвумен Анна Паулина Луна обыграла тему Гренландии в неожиданном формате. Политик опубликовала в соцсети X фотографию торта, выполненного в форме острова и оформленного в цветах флага США.

Источник: Life.ru

На снимке видно, что «Гренландия» раскрашена красно-бело-синими полосами, а рядом размещена подпись с названием острова. Публикация сразу привлекла внимание пользователей, учитывая недавние заявления Вашингтона о стратегическом интересе к региону.

Саму фотографию Луна сопроводила коротким комментарием: «Что за торт!» — не добавив никаких пояснений, но оставив простор для интерпретаций.

Ранее Life.ru писал, что резонансных заявлений Дональда Трампа у посольства Дании в США появились цветы и записки со словами поддержки. В дипмиссии рассказали, что американцы массово присылают письма и звонят в дипведомство, подчёркивая дружбу между странами.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

