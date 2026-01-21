Конгрессвумен Луна показала торт в форме Гренландии с флагом США

На снимке видно, что «Гренландия» раскрашена красно-бело-синими полосами, а рядом размещена подпись с названием острова. Публикация сразу привлекла внимание пользователей, учитывая недавние заявления Вашингтона о стратегическом интересе к региону.
Саму фотографию Луна сопроводила коротким комментарием: «Что за торт!» — не добавив никаких пояснений, но оставив простор для интерпретаций.
Ранее Life.ru писал, что резонансных заявлений Дональда Трампа у посольства Дании в США появились цветы и записки со словами поддержки. В дипмиссии рассказали, что американцы массово присылают письма и звонят в дипведомство, подчёркивая дружбу между странами.
