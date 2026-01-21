Транзит власти по плану: Зачем Токаев переписывает Конституцию Казахстана

Для реализации реформы будет создана Конституционная комиссия из 100 человек под руководством председателя Конституционного суда. Отправной точкой преобразований стала парламентская реформа, анонсированная Токаевым осенью 2025 года.
Согласно предложенной модели, в Казахстане планируют упразднить двухпалатный парламент — мажилис и сенат — и создать однопалатный орган в форме курултая. В него войдут 145 депутатов, избираемых по пропорциональной системе сроком на пять лет. Количество комитетов ограничат восемью.
Новый парламент получит расширенные полномочия: формирование Конституционного суда, Высшей аудиторской палаты и Центральной избирательной комиссии, а также избрание судей Верховного суда по представлению президента. Законодательный процесс будет состоять из трёх этапов — от концептуального одобрения до окончательного принятия закона.
Токаев подчеркнул, что реформа не будет реализована в спешке. Обсуждение займёт не менее года, а в 2027 году возможен общенациональный референдум. Действующий состав парламента продолжит работу до истечения своих полномочий.
Помимо парламентских изменений, президент предложил упразднить Ассамблею народа Казахстана и Национальный курултай, создав вместо них Народный совет Казахстана — консультативный орган из 126 представителей этносов, регионов и общественных объединений. Также анонсированы поправки в Конституцию, включая:
— проведение досрочных президентских выборов в случае форс-мажора,
— закрепление национальных ценностей и принципов светского правового государства,
— защиту персональных цифровых данных,
— учреждение должности вице-президента с международными и внутриполитическими функциями.
При этом глава государства отдельно отметил: «Данное конституционное нововведение не означает ослабления самого института президентской власти».
Опрошенные РБК эксперты связывают реформы с подготовкой управляемого транзита власти. Срок президентских полномочий Токаева истекает в 2029 году, и переизбираться он не сможет. По мнению аналитиков, власти выстраивают новую систему сдержек и противовесов, которая должна обеспечить стабильную и предсказуемую смену власти и избежать повторения кризисов прошлого.
«В этой логике изменения в Конституции и институциональная перестройка не являются идеологическим поворотом или попыткой быстрой демократизации, а выступают инструментом стабилизации. Параллельно Токаев решает задачу управляемого будущего — создание “безопасного транзитного коридора”, который должен минимизировать риски конфликта элит и неопределенности в момент смены власти, чего не удалось избежать после ухода Назарбаева», — объяснила научная сотрудница Лаборатории современных стран Центральной Азии и Кавказа Института востоковедения РАН Дарья Сапрынская.
К слову, незадолго до Нового года в Москве состоялась встреча Владимира Путина и Нурсултана Назарбаева. Российский лидер поддерживает регулярный контакт с первым президентом Казахстана. Согласно официальной хронике на сайте Кремля, их предыдущая беседа проходила 29 мая 2025 года.
