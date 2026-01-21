Транзит власти по плану: Зачем Токаев переписывает Конституцию Казахстана

«В этой логике изменения в Конституции и институциональная перестройка не являются идеологическим поворотом или попыткой быстрой демократизации, а выступают инструментом стабилизации. Параллельно Токаев решает задачу управляемого будущего — создание “безопасного транзитного коридора”, который должен минимизировать риски конфликта элит и неопределенности в момент смены власти, чего не удалось избежать после ухода Назарбаева», — объяснила научная сотрудница Лаборатории современных стран Центральной Азии и Кавказа Института востоковедения РАН Дарья Сапрынская.