Трамп пригрозил взорвать весь Иран

Американский лидер Дональд Трамп пригрозил взорвать весь Иран, если его требования не будут выполняться.

Президент США Дональд Трамп в интервью News Nation пригрозил взорвать весь Иран, если не будут выполняться его требования, материал перевел aif.ru.

«Я отправил уведомление, если что-то случится всю страну взорвут», — заявил американский лидер.

Напомним, в исламской республике из-за сильного падения курса национальной валюты 29 декабря начались протесты торговцев. Они призывали предпринимателей закрывать магазины и тоже участвовать в движении. 30 декабря к протестующим присоединились студенты университетов Тегерана. Митинги перетекли в кровавые сражения, по всей стране — десятки жертв. Посол Ирана в России Казем Джалали заявлял, что беспорядки в ряде иранских городов были спровоцированы действиями израильских агентов.

Трамп, в свою очередь, заявил, что поддерживает демонстрантов и готов оказать им помощь, а также пригрозил руководству страны ударами по республике, если среди протестующих будут жертвы.

Он также объявлял о своем невероятном энтузиазме в стремлении свергнуть режим в Иране.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
