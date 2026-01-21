Трамп пригрозил взорвать весь Иран

Напомним, в исламской республике из-за сильного падения курса национальной валюты 29 декабря начались протесты торговцев. Они призывали предпринимателей закрывать магазины и тоже участвовать в движении. 30 декабря к протестующим присоединились студенты университетов Тегерана. Митинги перетекли в кровавые сражения, по всей стране — десятки жертв. Посол Ирана в России Казем Джалали заявлял, что беспорядки в ряде иранских городов были спровоцированы действиями израильских агентов.