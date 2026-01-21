Детей привлекут к самому патриотичному форуму Урала и России

Будет новое направление — дети патриотов Урала.
Форум «Патриоты Урала», который в 2026 году пройдет в Ханты-Мансийском округе и будет пятым по счету, привлечет в свои ряды юных уральцев. На него съедутся волонтеры разных возрастов из десятков регионов России. Об этом рассказал полпред президента в УрФО Артем Жога, отвечая на вопрос URA.RU на встрече с прессой.
«Будет новое направление — дети патриотов Урала, школьники, студенты. Есть выражение — “серебряные волонтеры”. Серебряные волонтеры приходят к нам со своими внуками, и они с удовольствием вовлекаются в эту деятельность. На данный момент зарегистрировалось уже более тысячи человек», — сказал Жога.
Он подчеркнул, что прошлый форум собрал участников из 46 регионов, поэтому мероприятие уже можно переименовать в «Патриоты Урала и России». Другим направлением грядущего сбора волонтеров станет «душевный ОПК» (оборонно-промышленный комплекс). Этот термин придумали участники предыдущего форума, который проходил на Ямале. «Душевный ОПК» связан с людьми и организациями, которые помогают фронту не оружием, а вещами и предметами, которые дают возможность бойцам ощутить себя как дома.
«Я просто проходил через все это. Когда получаешь такие посылки, душевные, домашние, они очень трогают. Представьте, когда снимаешь форму, в которой находился, не снимая, сутки-двое, и облачаешься в одежду, те же носки, которые связали заботливые руки бабушек-дедушек, это дорогого стоит. Эта одежда даже пахнет по-другому, домом. Она дает моральное успокоение и дарит силу», — признался Жога.