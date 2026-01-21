Детей привлекут к самому патриотичному форуму Урала и России

«Я просто проходил через все это. Когда получаешь такие посылки, душевные, домашние, они очень трогают. Представьте, когда снимаешь форму, в которой находился, не снимая, сутки-двое, и облачаешься в одежду, те же носки, которые связали заботливые руки бабушек-дедушек, это дорогого стоит. Эта одежда даже пахнет по-другому, домом. Она дает моральное успокоение и дарит силу», — признался Жога.