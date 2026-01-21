Рада во льдах, люди у костров: Нардеп набросился на Зеленского из-за адского кризиса в Киеве

«Мой первый вопрос адресован Зеленскому, особенно после всех этих коррупционных скандалов. У нас есть пять или шесть ситуационных центров для подготовки к российскому нападению», — указал нардеп.
Он также напомнил, что в Киеве на протяжении четырёх лет действует военная администрация, связанная с офисом Зеленского.
На данный момент ситуация с энергетикой в Киеве и по всей Украине настолько скверная, что даже Верховная рада осталась без света и отопления. Весь парламент был переведён на удалёнку. По словам нардепа Железняка, температура в его кабинете составляла около +12 градусов. Из-за отсутствия света и топлива закрываются сети супермаркетов, а на улицах киевляне греются у костров.
