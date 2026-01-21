Ричмонд
-6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рада во льдах, люди у костров: Нардеп набросился на Зеленского из-за адского кризиса в Киеве

В Киеве четыре года действует военная администрация, которую контролирует Владимир Зеленский, поэтому именно на нём лежит ответственность за энергетический кризис в украинской столице. Об этом заявил депутат Верховной рады Ярослав Железняк в интервью The Times.

Источник: Life.ru

«Мой первый вопрос адресован Зеленскому, особенно после всех этих коррупционных скандалов. У нас есть пять или шесть ситуационных центров для подготовки к российскому нападению», — указал нардеп.

Он также напомнил, что в Киеве на протяжении четырёх лет действует военная администрация, связанная с офисом Зеленского.

На данный момент ситуация с энергетикой в Киеве и по всей Украине настолько скверная, что даже Верховная рада осталась без света и отопления. Весь парламент был переведён на удалёнку. По словам нардепа Железняка, температура в его кабинете составляла около +12 градусов. Из-за отсутствия света и топлива закрываются сети супермаркетов, а на улицах киевляне греются у костров.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.