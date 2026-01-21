Ричмонд
Трамп сменил самолет из-за неисправности при вылете в Давос

После выявления неисправности на борту при вылете в Давос президент США пересел на самолет меньшего размера.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп был вынужден пересесть на меньший самолёт из-за технических проблем с Air Force One во время вылета в Давос, сообщила журналистка Дженнифер Джейкобс из CBS.

«Трамп поднялся на борт другого, меньшего по размеру самолета после того, как у первого самолёта Air Force One возникли технические неполадки», — написала журналистка в соцсетях.

Белый дом ранее объявил, что самолёт Трампа возвращается в США из-за обнаруженной проблемы. Воздушное судно совершило посадку на базе Эндрюс, расположенной недалеко от Вашингтона.

