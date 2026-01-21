Трамп сменил самолет из-за неисправности при вылете в Давос

Президент США Дональд Трамп был вынужден пересесть на меньший самолёт из-за технических проблем с Air Force One во время вылета в Давос, сообщила журналистка Дженнифер Джейкобс из CBS.
«Трамп поднялся на борт другого, меньшего по размеру самолета после того, как у первого самолёта Air Force One возникли технические неполадки», — написала журналистка в соцсетях.
Белый дом ранее объявил, что самолёт Трампа возвращается в США из-за обнаруженной проблемы. Воздушное судно совершило посадку на базе Эндрюс, расположенной недалеко от Вашингтона.
Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.Читать дальше