В России оценили «торговую базуку» Евросоюза против США

Дмитриев оценил «торговую базуку» Евросоюза против США и предположил, что таким образом некоторые страны хотят получить одобрение от экс-президента США Джо Байдена.
«Храбрые члены ЕС хотят “применить свою торговую базуку” против США — они хотят, чтобы Байден гордился ими», — допустил он.
Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон нашел «базуку» против президента США Дональда Трампа. По его мнению, ЕС следует использовать «инструмент противодействия принуждению» (anti-coercion instrument).
