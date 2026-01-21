Ричмонд
В России оценили «торговую базуку» Евросоюза против США

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев прокомментировал идею «торговой базуки» Евросоюза против США. Об этом он написал в социальной сети X, ответив на статью Politico.

Источник: РИА "Новости"

Дмитриев оценил «торговую базуку» Евросоюза против США и предположил, что таким образом некоторые страны хотят получить одобрение от экс-президента США Джо Байдена.

«Храбрые члены ЕС хотят “применить свою торговую базуку” против США — они хотят, чтобы Байден гордился ими», — допустил он.

Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон нашел «базуку» против президента США Дональда Трампа. По его мнению, ЕС следует использовать «инструмент противодействия принуждению» (anti-coercion instrument).

