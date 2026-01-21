Ричмонд
-6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Премьер Канады призвал средние державы «не стать частью меню» в конце старого миропорядка

Премьер-министр Канады Марк Карни в своём выступлении на Всемирном экономическом форуме в Давосе провозгласил конец старого мирового порядка. Он призвал страны со средним влиянием к объединению перед лицом давления крупных держав.

Источник: Life.ru

«Средние державы должны действовать вместе, потому что, если нас нет за столом, мы становимся частью меню», — заявил Карни, подчеркнув, что мощные государства всё чаще используют экономическое принуждение для достижения своих целей.

В своей речи премьер-министр подтвердил готовность Канады поддерживать Гренландию, Данию и НАТО, что было встречено аплодисментами аудитории. По его словам, мир переживает не постепенный переход, а острый перелом. Карни отметил, что крупные державы превратили экономическую интеграцию, тарифы, финансовые системы и цепочки поставок в инструменты геополитического давления.

Канада была одной из первых, кто услышал тревожный сигнал, что географическое положение и исторические союзы больше не гарантируют безопасность и процветание, подытожил канадский лидер, призывая к формированию новой, более справедливой архитектуры международных отношений.

Ранее появлялась информация, что канадские военные аналитики изучают варианты партизанского сопротивления на случай гипотетического вторжения со стороны США. В рамках стратегического моделирования рассматривается сценарий, при котором американские войска могут занять ключевые позиции на суше и на море в течение нескольких дней после начала наступления с южного направления.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Биография Марка Карни
Премьер Канады, экс-глава Банка Канады и Англии — Марк Карни единственный в истории, кто возглавил центробанки двух государств. Один из наиболее влиятельных экономистов XXI века, от прошел путь от финансового менеджера до руководителя страны.
Читать дальше