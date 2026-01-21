Премьер Канады призвал средние державы «не стать частью меню» в конце старого миропорядка

Ранее появлялась информация, что канадские военные аналитики изучают варианты партизанского сопротивления на случай гипотетического вторжения со стороны США. В рамках стратегического моделирования рассматривается сценарий, при котором американские войска могут занять ключевые позиции на суше и на море в течение нескольких дней после начала наступления с южного направления.