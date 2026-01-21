Премьер Канады призвал средние державы «не стать частью меню» в конце старого миропорядка

«Средние державы должны действовать вместе, потому что, если нас нет за столом, мы становимся частью меню», — заявил Карни, подчеркнув, что мощные государства всё чаще используют экономическое принуждение для достижения своих целей.
В своей речи премьер-министр подтвердил готовность Канады поддерживать Гренландию, Данию и НАТО, что было встречено аплодисментами аудитории. По его словам, мир переживает не постепенный переход, а острый перелом. Карни отметил, что крупные державы превратили экономическую интеграцию, тарифы, финансовые системы и цепочки поставок в инструменты геополитического давления.
Канада была одной из первых, кто услышал тревожный сигнал, что географическое положение и исторические союзы больше не гарантируют безопасность и процветание, подытожил канадский лидер, призывая к формированию новой, более справедливой архитектуры международных отношений.
Ранее появлялась информация, что канадские военные аналитики изучают варианты партизанского сопротивления на случай гипотетического вторжения со стороны США. В рамках стратегического моделирования рассматривается сценарий, при котором американские войска могут занять ключевые позиции на суше и на море в течение нескольких дней после начала наступления с южного направления.
