Полпред Жога рассказал, как отпраздновал Новый год и день рождения

«Новый год я отмечал дома в Екатеринбурге, на территории полпредства, где работаю и живу. Поездки привлекли бы большое количество людей, и чтобы исключить отрыва личного состава от семьи, праздновал здесь. А день рождения — со своими друзьями и коллегами по [программе] “Время героев” в Сенеже. Был красивый торт, море пожеланий. Потом уже в Москве встретился с дочкой. Провели вечер в тесном кругу семейном», — поделился Жога.