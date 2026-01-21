Полпред Жога рассказал, как отпраздновал Новый год и день рождения

Новый год Жога отметил дома, а день рождения — в Московской области.
Полпред президента РФ в УрФО Артем Жога отпраздновал 51-летие с друзьями и семьей в Москве, куда уехал из Екатеринбурга после Нового года. Там он, в частности, встретился с дочерью. О том, как прошли праздники, он рассказал на встрече с главредами уральских СМИ.
«Новый год я отмечал дома в Екатеринбурге, на территории полпредства, где работаю и живу. Поездки привлекли бы большое количество людей, и чтобы исключить отрыва личного состава от семьи, праздновал здесь. А день рождения — со своими друзьями и коллегами по [программе] “Время героев” в Сенеже. Был красивый торт, море пожеланий. Потом уже в Москве встретился с дочкой. Провели вечер в тесном кругу семейном», — поделился Жога.
18 января ему исполнился 51 год. В этот день полпреда поздравили многие, в частности, все губернаторы УрФО.