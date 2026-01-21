В войска РФ направлены инженерные машины на базе Т-90 с РЭБ и защитой от дронов

Концерн «Уралвагонзавод» передал Минобороны России очередную партию инженерных машин разграждения ИМР-3М. Как сообщили в пресс-службе предприятия, техника поступила в войска в преддверии Дня инженерных войск РФ.
По данным УВЗ, ИМР-3М создана на базе танка Т-90 и активно используется в зоне специальной военной операции. Отмечается, что, как и танки, машины разграждения дорабатываются с учетом современных угроз — оснащаются комплексом радиоэлектронной борьбы и дополнительной защитой от беспилотников.
В Ростехе уточнили, что ИМР-3М относится к третьему поколению инженерных машин разграждения и построена на платформе Т-90 с усиленным уровнем противорадиационной защиты. В числе ключевых отличий — универсальный бульдозерный отвал с гидроприводом, позволяющий менять положение «крыльев» в зависимости от задач.
Кроме того, техника имеет телескопическую стрелу, которая может работать как манипулятор, грейфер, ковш с прямой и обратной лопатой, а также выполнять функцию скребка-рыхлителя. Отдельно подчеркивается наличие колейного минного трала с электромагнитной приставкой — он дает машине возможность самостоятельно проходить минные поля и создавать проходы в заграждениях.
Военный представитель Минобороны России, слова которого приводятся в сообщении, заявил, что ИМР-3М поставлялись на передовую в течение 2025 года и заказы сохраняются и на текущий год. Он отметил, что инженерные машины особенно востребованы в условиях наступательных действий: техника закрывает широкий спектр задач, а по управлению и устройству близка к Т-90, поэтому механики-водители танков могут быстро пересаживаться на ИМР без длительной подготовки.
В Ростехе добавили, что такие машины прокладывают путь в сложной местности — через завалы, бурелом, каменные гряды и снежную целину. Они также могут засыпать рвы и траншеи, расчищать проходы, валить деревья, корчевать пни и раскапывать заваленные выходы из бомбоубежищ.
Отдельно отмечается, что ИМР-3М проектировались, в том числе, для сопровождения танковых колонн по территории, пострадавшей от применения оружия массового поражения. Герметичный корпус позволяет экипажу выполнять задачи без специальных защитных средств даже в условиях радиоактивного заражения, высокой концентрации агрессивных газов и отравляющих веществ, а также при сильной запыленности или задымленности.
