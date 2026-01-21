В войска РФ направлены инженерные машины на базе Т-90 с РЭБ и защитой от дронов

Военный представитель Минобороны России, слова которого приводятся в сообщении, заявил, что ИМР-3М поставлялись на передовую в течение 2025 года и заказы сохраняются и на текущий год. Он отметил, что инженерные машины особенно востребованы в условиях наступательных действий: техника закрывает широкий спектр задач, а по управлению и устройству близка к Т-90, поэтому механики-водители танков могут быстро пересаживаться на ИМР без длительной подготовки.