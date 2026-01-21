Казахстан готовится к политическому транзиту: как изменится конституция страны

Планами внести в конституцию Казахстана более 40 поправок президент страны Касым-Жомарт Токаев готовит республику к политическому транзиту. Поскольку сам казахстанский лидер также отмечает, что изменения основного закона «сопоставимы с принятием новой Конституции». Об этом сообщает РБК.
Главные изменения коснутся парламента: двухпалатная система, состоящая из мажилиса и сената уйдет в историю. Вместо него появится однопалатный парламент — курултай из 145 депутатов, избираемых по партийным спискам на пять лет. У депутатов будут расширенные полномочия по формированию Конституционного суда, ЦИК и Высшей аудиторской палаты. Кроме того, по представлению президента парламент будет избирать судей Верховного суда.
Также в стране появится пост вице-президента. Ассамблею народа и Национальный курултай сменит другой высший консультативный орган — Народный совет Казахстана. Как отмечает РБК, предпринимаемые Токаевым шаги призваны сформировать «управляемый транзит» после того, как в 2029 году истечет единственный президентский срок Токаева.
Накануне Токаев заявил, что вице-президент страны будет представлять интересы Казахстана на международных форумах, взаимодействовать с парламентом, а также работать с общественными, политическими и научными организациями как внутри страны, так и за рубежом.
До этого президент Казахстана сообщил, что у него в планах в течение трёх лет внедрить ИИ и цифровизацию во все сферы жизни и деятельности, превратив Казахстан в «цифровую страну», развивать транспортно-логистическую сферу, инфраструктуру туризма.