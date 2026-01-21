Казахстан готовится к политическому транзиту: как изменится конституция страны

Главные изменения коснутся парламента: двухпалатная система, состоящая из мажилиса и сената уйдет в историю. Вместо него появится однопалатный парламент — курултай из 145 депутатов, избираемых по партийным спискам на пять лет. У депутатов будут расширенные полномочия по формированию Конституционного суда, ЦИК и Высшей аудиторской палаты. Кроме того, по представлению президента парламент будет избирать судей Верховного суда.