СМИ: споры о Гренландии грозят расколом единства Запада вокруг Украины

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Отмена подписания в Давосе плана по восстановлению Украины на 800 миллиардов долларов из-за разногласий США и ЕС по Гренландии вызывает опасения, что трансатлантический раскол может подорвать единство Запада вокруг Киева, пишет газета Financial Times.
Ранее газета сообщила, что запланированное в Давосе подписание соглашения по Украине было отменено на фоне разногласий США и Европы по Гренландии и предложенному Штатами «Совету мира» по Газе.
«Противодействие европейских стран попытке Дональда Трампа приобрести Гренландию и предложенному им… “Совету мира” сорвало планы в отношении пакета экономической поддержки для… Украины, подогревая опасения, что углубляющийся трансатлантический раскол может подорвать единство Запада вокруг Киева», — говорится в статье.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.