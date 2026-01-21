Ричмонд
СМИ: споры о Гренландии грозят расколом единства Запада вокруг Украины

FT: споры ЕС и США по Гренландии грозят расколом единства Запада вокруг Украины.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Отмена подписания в Давосе плана по восстановлению Украины на 800 миллиардов долларов из-за разногласий США и ЕС по Гренландии вызывает опасения, что трансатлантический раскол может подорвать единство Запада вокруг Киева, пишет газета Financial Times.

Ранее газета сообщила, что запланированное в Давосе подписание соглашения по Украине было отменено на фоне разногласий США и Европы по Гренландии и предложенному Штатами «Совету мира» по Газе.

«Противодействие европейских стран попытке Дональда Трампа приобрести Гренландию и предложенному им… “Совету мира” сорвало планы в отношении пакета экономической поддержки для… Украины, подогревая опасения, что углубляющийся трансатлантический раскол может подорвать единство Запада вокруг Киева», — говорится в статье.

Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.

