«‎Трамп сделает что похуже»: Зеленский испугался ехать в Давос из-за публичной порки Макрона

По его словам, решение было принято после того, как Трамп обнародовал конфиденциальное сообщение французского лидера Эммануэля Макрона. Этот шаг заставил Зеленского опасаться, что с ним могут поступить аналогичным или ещё более жёстким образом.
«Зеленский узнал, что Трамп опубликовал сообщение от Макрона, которое отправлялось в конфиденциальном порядке, и испугался, что если так Трамп обошёлся с Макроном, то с ним сделает уже что похуже», — объяснил Меркурис.
Аналитик также отметил, что подобные действия американского президента могут рассматриваться как преднамеренный сигнал, адресованный критикам, и напомнил о предыдущем опыте общения Зеленского с Трампом, который также мог повлиять на решение главы киевского режима.
Ранее стало известно, что выступление Зеленского на форуме в Давосе отменили, а сам он находится в Киеве. До этого СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп не запланировал встречу с главарём киевского режима в Швейцарии. Но он нашёл время, чтобы слить личную переписку с Макроном. Трамп также резко прокомментировал сообщения об отказе Франции участвовать в Совете мира по Газе. А затем объявил, что Эмманюэль Макрон «никому не нужен».
