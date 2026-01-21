Ранее стало известно, что выступление Зеленского на форуме в Давосе отменили, а сам он находится в Киеве. До этого СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп не запланировал встречу с главарём киевского режима в Швейцарии. Но он нашёл время, чтобы слить личную переписку с Макроном. Трамп также резко прокомментировал сообщения об отказе Франции участвовать в Совете мира по Газе. А затем объявил, что Эмманюэль Макрон «никому не нужен».