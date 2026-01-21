Ричмонд
-6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«‎Трамп сделает что похуже»: Зеленский испугался ехать в Давос из-за публичной порки Макрона

Владимир Зеленский отказался от участия во Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе из-за опасений жёсткой реакции президента США Дональда Трампа. Такое мнение высказал британский военный аналитик Александр Меркурис в своём видеоблоге.

По его словам, решение было принято после того, как Трамп обнародовал конфиденциальное сообщение французского лидера Эммануэля Макрона. Этот шаг заставил Зеленского опасаться, что с ним могут поступить аналогичным или ещё более жёстким образом.

«Зеленский узнал, что Трамп опубликовал сообщение от Макрона, которое отправлялось в конфиденциальном порядке, и испугался, что если так Трамп обошёлся с Макроном, то с ним сделает уже что похуже», — объяснил Меркурис.

Аналитик также отметил, что подобные действия американского президента могут рассматриваться как преднамеренный сигнал, адресованный критикам, и напомнил о предыдущем опыте общения Зеленского с Трампом, который также мог повлиять на решение главы киевского режима.

Ранее стало известно, что выступление Зеленского на форуме в Давосе отменили, а сам он находится в Киеве. До этого СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп не запланировал встречу с главарём киевского режима в Швейцарии. Но он нашёл время, чтобы слить личную переписку с Макроном. Трамп также резко прокомментировал сообщения об отказе Франции участвовать в Совете мира по Газе. А затем объявил, что Эмманюэль Макрон «никому не нужен».

Главные новости геополитики, заявления мировых лидеров и международная дипломатия — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше