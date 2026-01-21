Стало известно о секретном чате глав ЕС и Зеленского, где обсуждают Трампа

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Финляндии Александр Стубб и премьер-министр Италии Джорджия Мелони состоят в групповом чате, где обсуждаю «безумные и потенциально опасные» действия главы США Дональда Трампа, материал из Politico перевел aif.ru.
Уточняется, что в него также включили украинского политика Владимира Зеленского.
«Когда события начинают развиваться стремительно, сложно координировать действия, и эта группа действительно эффективна», — заявил источник изданию.
По его словам, чат назван «Вашингтонская группа» — отсылка к провальной встрече европейцев с Зеленским в Белом доме в августе 2025 года.
«За последний год у них выработался чёткий порядок обмена сообщениями всякий раз, когда Трамп делает что-то безумное и потенциально опасное», — говорится в материале.
Напомним, ранее американский лидер унизил Макрона, выложив сообщения, который тот ему отправил. Жители Европы предположили, что так президенту Франции вернулся бумеранг за публикацию разговора с Трампом и добавили, что Макрон теперь делит место главного клоуна ЕС с Зеленским.