Известный журналист заявил, что уехавшие из РФ «никому не нужны» за границей

В ходе выступления журналист также провел параллели с историей русской эмиграции и упомянул композитора Сергея Рахманинова, писателя Ивана Бунина и певицу Надежду Плевицкую. Гаспарян заявил, что даже известным людям, по его версии, за границей приходилось сталкиваться с невостребованностью, а нынешним эмигрантам тем более не на что рассчитывать.