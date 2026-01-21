Известный журналист заявил, что уехавшие из РФ «никому не нужны» за границей

Журналист Армен Гаспарян высказался о россиянах, покинувших страну, заявив, что за рубежом они не представляют интереса. Слова прозвучали в выпуске проекта Metametrica, который опубликован на видеохостинге.
По мнению Гаспаряна, многие эмигранты рассчитывали на красивую и обеспеченную жизнь, но реальность оказалась другой. Он заявил, что уехавшие якобы ожидали «Лувр» и «Версаль», однако, по его оценке, в других странах они никому не нужны.
В ходе выступления журналист также провел параллели с историей русской эмиграции и упомянул композитора Сергея Рахманинова, писателя Ивана Бунина и певицу Надежду Плевицкую. Гаспарян заявил, что даже известным людям, по его версии, за границей приходилось сталкиваться с невостребованностью, а нынешним эмигрантам тем более не на что рассчитывать.
Ранее тему уехавших артистов затронул юморист Тимур Батрудинов. Он рассказал, что не поддерживает общение с коллегами, которые покинули Россию.
