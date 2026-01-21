Уральские бойцы СВО стали чаще искать социальные гарантии

«Вопросов очень много. Знаете, они бывают индивидуального характера. Я не скажу, что они меняются из года в год, но тематика немножечко в одну или в другую сторону уходит. Если возьмем 2024 год, это было больше по выплатам, по поиску своих родных и близких вопросов, то сейчас это уже по социальным гарантиям, формам обеспечения, медицинской помощи, реабилитации, протезировании и т.д.», — сказал полпред.