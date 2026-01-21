Уральские бойцы СВО стали чаще искать социальные гарантии

Специфика запросов участников СВО меняется каждый год.
В уральском полпредстве отмечают особенность: участники спецоперации и члены их семей все чаще обращаются с вопросами о социальных гарантиях и медицинском обеспечении. Ранее же обращения были чаще связаны с выплатами. Об этом сообщил полномочный представитель президента РФ в УрФО Артем Жога на встрече с главредами уральских СМИ.
«Вопросов очень много. Знаете, они бывают индивидуального характера. Я не скажу, что они меняются из года в год, но тематика немножечко в одну или в другую сторону уходит. Если возьмем 2024 год, это было больше по выплатам, по поиску своих родных и близких вопросов, то сейчас это уже по социальным гарантиям, формам обеспечения, медицинской помощи, реабилитации, протезировании и т.д.», — сказал полпред.
Он отметил, что одна из наиболее востребованных услуг прошлого года — получение удостоверения ветерана боевых действий и справок участника СВО — сейчас стала значительно проще за счет цифровизации. В качестве примера Жога привел собственный опыт: ему понадобилась справка участника спецоперации для дочери, и он оформил документ через портал Госуслуг за полторы минуты без личного визита в ведомства. Полпред добавил, что к решению вопросов по ветеранам боевых действий активно подключены военкоматы и фонд «Защитники Отечества», а Минобороны, по его словам, «очень хорошо идет сейчас навстречу» заявителям.
Жога подчеркнул, что после последнего совещания фонда «Защитники Отечества» в Москве был выработан единый алгоритм взаимодействия Минобороны и гражданских структур, что сняло часть бюрократических барьеров для военных и их семей. Он связал упрощение процедур именно с настройкой межведомственных связей и переводом максимального числа услуг в электронный формат. При этом, как уточнил полпред, не все вопросы удается закрыть по стандартным схемам: часть ситуаций по-прежнему требует индивидуального рассмотрения в «ручном режиме».
Отдельное внимание, по словам Жоги, сейчас уделяется поддержке семей военнослужащих, в том числе погибших. К полпредству продолжают обращаться по вопросам льготного обучения детей военных, распределения бюджетных мест и сезонных поступлений в вузы — особенно в период августа-сентября. Он заявил, что для большинства типичных ситуаций уже существуют отработанные механизмы решения, однако работа по расширению мер поддержки и их доступности для семей участников СВО будет продолжена.