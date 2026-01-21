Трамп вылетел в Цюрих после смены самолета из-за неисправности

Ранее самолет с президентом США на борту, вылетевший из Вашингтона в Давос, был вынужден вернуться на авиабазу Эндрюс. Причиной стали неполадки в работе электрооборудования. Модифицированный Boeing 747−200B пробыл в воздухе меньше часа.