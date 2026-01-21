Трамп вылетел в Цюрих после смены самолета из-за неисправности

Президент США Дональд Трамп вылетел в Цюрих после смены самолета. Пересадка произошла на авиабазе Эндрюс под Вашингтоном. Об этом сообщило Agence France-Presse (AFP).
Ранее самолет с президентом США на борту, вылетевший из Вашингтона в Давос, был вынужден вернуться на авиабазу Эндрюс. Причиной стали неполадки в работе электрооборудования. Модифицированный Boeing 747−200B пробыл в воздухе меньше часа.
Как сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, причиной инцидента стала «незначительная электрическая неисправность». По данным пресс-пула Белого дома, после возвращения на базу глава Белого дома пересел на другой, меньший по размеру самолет.
Напомним, в швейцарском Давосе с 19 по 23 января проходит Всемирный экономический форум (ВЭФ). Главным его днем называют среду, 21 января, когда с речью выступит президент США и может начать «битву» с Европой.