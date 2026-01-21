Ричмонд
-6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп вылетел в Цюрих после смены самолета из-за неисправности

У самолета Трампа зафиксировали неполадки в работе электрооборудования.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп вылетел в Цюрих после смены самолета. Пересадка произошла на авиабазе Эндрюс под Вашингтоном. Об этом сообщило Agence France-Presse (AFP).

Ранее самолет с президентом США на борту, вылетевший из Вашингтона в Давос, был вынужден вернуться на авиабазу Эндрюс. Причиной стали неполадки в работе электрооборудования. Модифицированный Boeing 747−200B пробыл в воздухе меньше часа.

Как сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, причиной инцидента стала «незначительная электрическая неисправность». По данным пресс-пула Белого дома, после возвращения на базу глава Белого дома пересел на другой, меньший по размеру самолет.

Напомним, в швейцарском Давосе с 19 по 23 января проходит Всемирный экономический форум (ВЭФ). Главным его днем называют среду, 21 января, когда с речью выступит президент США и может начать «битву» с Европой.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше