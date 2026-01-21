Ричмонд
FT: большинство стран ЕС отклонили предложение о вступлении в «Совет мира»

Большинство стран Европейского Союза отклонили предложение США о вступлении в новый «Совет мира» по Газе.

Источник: Аргументы и факты

Большинство стран Европейского Союза отказались от предложения США участвовать в новом «Совете мира» по Газе. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Как сообщает газета, многие европейские государства выражают опасения, что созданный по инициативе США «Совет мира» может подорвать роль Организации Объединенных Наций как основного форума для решения глобальных конфликтов. Также, по утверждению издания, вызывает настороженность среди стран ЕС приглашение президента России Владимира Путина в состав этого совета.

Ранее Дональд Трамп объявил о формировании «Совета мира» в связи с ситуацией в Газе и пригласил к участию лидеров нескольких стран, включая Россию и Беларуссию.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что Путин получил приглашение, однако подчеркнул, что Москва пока не располагает полной информацией о предложенной инициативе и ожидает разъяснений от США в ходе дальнейших контактов.

