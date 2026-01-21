Российские военные заняли позиции в микрорайоне Гора в Константиновке

Продвигающимся на территории города Константиновка российским бойцам удалось занять позиции на территории микрорайона Гора, сообщил Telegram-канал «Военное дело».
«ВС РФ продвинулись до 2 км в Константиновке и заняли новые позиции в микрорайоне Гора», — говорится в публикации.
Военкор Евгений Лисицин сообщил в своем Telegram-канале, что российские военные накапливают силы в Константиновке, готовя плацдарм для дальнейших действий на территории города.
Согласно сведениям военкора, подразделения РФ также ведут бои в окрестностях населенных пунктов Бересток и Степановка под Константиновкой.
Напомним, накануне военный блогер Юрий Подоляка сообщил о начале боевых действий на территории Степановки. По информации источников, российские военные готовят охват этого села с нескольких направлений.
Ранее Минобороны РФ сообщило об освобождении российскими военными села Новопавловка на константиновском направлении. По информации оборонного ведомства, населенный пункт взяли под контроль бойцы российской группировки войск «Центр».