Губернатор Ямала Артюхов играет в хоккей с прокурором. Фото

На хоккейную тренировку с губернатором ЯНАО Артюховым пришел окружной прокурор Конош.
Сыграть в хоккей с губернатором ЯНАО Дмитрием Артюховым пришел главный прокурор округа Дмитрий Конош. Фотографию с тренировки в личных telegram-каналах опубликовали глава региона и депутат ямальского заксобрания Алексей Щелконогов, также вышедший на лед.
«Вечер вторника завершил на льду», — подписал свое фото Дмитрий Артюхов. К тренировке также присоединились сенатор от ЯНАО Алексей Ситников, директор департамента региональной безопасности, экс-глава ямальского подразделения ФСБ Сергей Неустроев и мэр Салехарда Алексей Титовский.
Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Ямала Дмитрий Артюхов посвятил 2025 год обучению игре в хоккей. На регулярные тренировки он выводит членов окружного правительства и муниципальных чиновников.
Губернатор Артюхов на вечерней хоккейной тренировке Депутат Щелконогов (слева), Сенатор Ситников (по центру), мэр Салехарда Титовский (справа), прокурор Конош (сзади справа) и глава департамента безопасности Неустроев.