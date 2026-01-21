Мэр Красноярска поставил задачи «КрасКому» на 2026 год

В 2026 году «КрасКом» приступает к строительству станции ультрафиолетового обеззараживания на левобережных очистных сооружениях. На правом берегу такая станция уже действует. Кроме того, продолжается ремонтная программа и подключение новых объектов, а также работа по урегулированию проблем с бесхозяйными зданиями.