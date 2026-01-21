Мэр Красноярска поставил задачи «КрасКому» на 2026 год

Одной из главных тем стало обеспечение стабильности водоснабжения и предотвращение аварий. В прошлом году компания обновила 15 км сетей, что уже позволило сократить количество аварийных ситуаций.
«Качество нашей воды — отдельная гордость красноярцев. Жители далеко не каждого города могут похвастаться тем, что могут из-под крана пить воду. Сохранение её источника — реки Енисей — особая экологическая задача», — подчеркнул мэр.
В 2026 году «КрасКом» приступает к строительству станции ультрафиолетового обеззараживания на левобережных очистных сооружениях. На правом берегу такая станция уже действует. Кроме того, продолжается ремонтная программа и подключение новых объектов, а также работа по урегулированию проблем с бесхозяйными зданиями.
«Опыт предприятия может быть полезен всему краю. Будем также совместными усилиями улучшать коммунальную инфраструктуру теперь уже в масштабах большого Красноярска», — отметил Сергей Верещагин в своем телеграм-канале.
В завершение мероприятия глава города поблагодарил Олега Гончерова за десять лет верной службы Красноярску. Генеральному директору предприятия вручили знак «Герб Красноярска» за заслуги перед городом.