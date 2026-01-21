Армия Канады разработала модель военного вторжения США

«Канадские Вооруженные силы смоделировали гипотетическое вторжение американских войск в Канаду и возможный ответ страны, который включает в себя методы, аналогичные тем, что применялись против СССР, а затем и против возглавляемых США сил в Афганистане», — говорится в публикации.