Армия Канады разработала модель военного вторжения США

Вооруженные силы (ВС) Канады разработали модель гипотетического вторжения США в страну и возможных ответных действий. Об этом сообщает газета The Globe and Mail со ссылкой на источники.

Источник: Reuters

«Канадские Вооруженные силы смоделировали гипотетическое вторжение американских войск в Канаду и возможный ответ страны, который включает в себя методы, аналогичные тем, что применялись против СССР, а затем и против возглавляемых США сил в Афганистане», — говорится в публикации.

Издание отмечает, что речь идет о первом случае за столетие, когда канадские ВС создали модель американского вторжения в страну, являющуюся одним из основателей НАТО. Тем не менее, опрошенные газетой правительственные чиновники и военные эксперты считают маловероятным, что администрация президента США Дональда Трампа отдаст приказ о вторжении в Канаду.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что позиция Трампа по Венесуэле и Гренландии вызвала беспокойство в Канаде, власти и граждане которой опасаются, что их страна может стать следующей целью Вашингтона.

