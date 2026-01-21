Ричмонд
Bloomberg узнал, сможет ли Трамп возглавлять «Совет мира» после срока

Президент США Дональд Трамп сможет оставаться лидером «Совета мира» даже после своего ухода с президентского поста.

Источник: Reuters

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на одного из американских чиновников.

Место председателя будет принадлежать Трампу вплоть до его отставки. В дальнейшем будущий президент США сможет самостоятельно назначить официального представителя США в совете. Вероятность того, что Трамп станет пожизненным председателем организации, становится еще одной проблемой для лидеров G7, уточняет издание.

Инициатива по созданию «Совета мира» была публично представлена президентом США Дональдом Трампом в январе, однако первоначальный план по формированию такого органа был обнародован еще в ноябре 2025 года. Тогда ООН поддержала эту идею, исходя из предположения, что совет будет заниматься координацией финансирования восстановления сектора Газа в рамках ранее принятого Комплексного плана и с соблюдением норм международного права. Однако, как позднее отмечала Financial Times, в проекте устава совета Газа прямо не упоминается, а акцент сделан на создании «более гибкого и эффективного международного органа по построению мира».

Согласно данным издания Axios, предложения о вступлении в «Совет мира» получили 58 мировых лидеров. В их числе, как подтвердил Кремль, а затем и сам Трамп, оказался президент России Владимир Путин. Глава МИД России Сергей Лавров уточнил, что вместе с приглашением российская сторона получила проект устава организации, который он охарактеризовал как «пространный документ».

Из текста, по словам министра, следует, что мандат совета не ограничивается вопросами Газы, а предполагает содействие урегулированию конфликтов по всему миру. Лавров добавил, что Россия намерена прояснить «концептуальное и практическое видение» этой инициативы со стороны американских партнеров и продолжает соответствующие контакты.

Как сообщал Bloomberg, по условиям администрации США для получения статуса постоянного члена совета каждая страна-участница должна внести взнос не менее $1 млрд. Предполагается, что решения в организации будут приниматься большинством голосов (по одному голосу от каждого государства-члена), однако все они должны получать окончательное одобрение председателя, которым на первом этапе станет Трамп.

