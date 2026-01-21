Bloomberg узнал, сможет ли Трамп возглавлять «Совет мира» после срока

Инициатива по созданию «Совета мира» была публично представлена президентом США Дональдом Трампом в январе, однако первоначальный план по формированию такого органа был обнародован еще в ноябре 2025 года. Тогда ООН поддержала эту идею, исходя из предположения, что совет будет заниматься координацией финансирования восстановления сектора Газа в рамках ранее принятого Комплексного плана и с соблюдением норм международного права. Однако, как позднее отмечала Financial Times, в проекте устава совета Газа прямо не упоминается, а акцент сделан на создании «более гибкого и эффективного международного органа по построению мира».