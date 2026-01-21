Экс-главе Мелеузовского района на два месяца увеличили срок в колонии

Как сообщал «Ъ-Уфа», в 2018 году глава района через своего знакомого предложил руководителю строительной компании «Евродом» помочь получить в аренду три участка в Мелеузе для застройки многоквартирными домами. В обмен он потребовал три однокомнатные квартиры в новых домах.
Обеспечив победу фирме в аукционе, господин Шамсутдинов в 2020—2022 году получил от застройщика квартиры, которые оформил на своих родственников.
Адвокат осужденного и прокурор обратились с апелляционными жалобами на решение суда первой инстанции. Верховный суд исключил из приговора смягчающее обстоятельства, не засчитав за такое активное способствование расследованию преступления. Срок наказания бывшему чиновнику увеличили на два месяца. В остальной части приговор остался без изменений.
В начале октября прошлого года посредника при передаче взятки Олега Барышникова приговорили к штрафу в 2,8 млн руб. С учетом его содержания под домашним арестом размер взыскания уменьшили до 2,7 млн руб. Кроме того, у него изъяли в доход государства более 1,5 млн руб.