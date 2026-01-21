Экс-главе Мелеузовского района на два месяца увеличили срок в колонии

Верховный суд Башкирии ужесточил наказание бывшему главе администрации Мелеузовского района Рустэму Шамсутдинову, сообщает объединенная пресс-служба судов республики. В ноябре 2025 года Салаватский городской суд признал его виновным в получении взятки в крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и приговорил к 9,5 года колонии строгого режима со штрафом 20,3 млн руб., на восемь лет запретив заниматься муниципальной службой. Кроме того, в доход государства изъяты три квартиры общей стоимостью более 4,6 млн руб.